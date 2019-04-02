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Пептидная косметика ANTI AGE нового поколения !
Наш подход - наукоемкая косметика
Наш подход - это наукоемкая косметика, в которой действительно содержаться активные ингредиенты. Активные ингредиенты - регуляторные белки - пептиды. В организме человека такие пептиды являются естественными регуляторами различных функций. Их формула и механизм действия досконально изучены. С возрастом выработка таких пептидов организмом человека значительно снижается. Мы не привносим ничего нового в организм. Мы просто восполняем недостаток регуляторных пептидов, количество которых с возрастом снижается. Можно сказать это ювелирная работа пептидов.
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Статьи от разработчика
Крема против акне, результаты клинических испытаний. Эффективность превзошла все ожидания!
Проводилось клиническое испытание крема для лица, шеи и области декольте торговой марки «Belle Vue Derme» на 25 пациентах с акне средней тяжести. Это исследование, ...Читать дальше→
Всемогущие пептиды.
Пептиды (греч. πεπτος — питательный) — семейство веществ, молекулы которых построены из остатков α-аминокислот, соединённых в цепь пептидными (амидными) связями —C(O)NH—. Пептиды – это ...Читать дальше→
Почему пептидная косметика Belle Vue Derme?
Почему пептидная косметика Belle Vue Derme? Сотрите возрастные изменения! Измените качество жизни в лучшую сторону! Только нам удалось, создать натуральный продукт премиум сегмента ...Читать дальше→