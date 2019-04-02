Пептидная косметика ANTI AGE нового поколения ! Наш подход - наукоемкая косметика

Н аш подход - это наукоемкая косметика, в которой действительно содержаться активные ингредиенты. Активные ингредиенты - регуляторные белки - пептиды. В организме человека такие пептиды являются естественными регуляторами различных функций. Их формула и механизм действия досконально изучены. С возрастом выработка таких пептидов организмом человека значительно снижается. Мы не привносим ничего нового в организм. Мы просто восполняем недостаток регуляторных пептидов, количество которых с возрастом снижается. Можно сказать это ювелирная работа пептидов.