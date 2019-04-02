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Инновации в косметологии !

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Пептидная косметика ANTI AGE нового поколения !

Наш подход - наукоемкая косметика

Наш подход - это наукоемкая косметика, в которой действительно содержаться активные ингредиенты. Активные ингредиенты - регуляторные белки - пептиды. В организме человека такие пептиды являются естественными регуляторами различных функций. Их формула и механизм действия досконально изучены. С возрастом выработка таких пептидов организмом человека значительно снижается. Мы не привносим ничего нового в организм. Мы просто восполняем недостаток регуляторных пептидов, количество которых с возрастом снижается. Можно сказать это ювелирная работа пептидов.

СЕРТИФИКАТЫ

Испытания косметики amatokin 1
Испытания косметики amatokin 2
Испытания косметики amatokin 3
Испытания косметики amatokin 4
Испытания косметики amatokin 5
Испытания косметики amatokin 6
Испытания косметики amatokin 7
Испытания косметики amatokin 8
Декларация
Испытания косметики amatokin 9

ПРЕДЫСТОРИЯ

Статьи от разработчика

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Крема против акне, результаты клинических испытаний. Эффективность превзошла все ожидания!

Крема против акне, результаты клинических испытаний. Эффективность превзошла все ожидания!

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Проводилось клиническое испытание крема для лица, шеи и области декольте торговой марки «Belle Vue Derme» на 25 пациентах с акне средней тяжести. Это исследование, ...

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